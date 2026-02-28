Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР

Однак у звітах розвідки не було зроблено однозначних висновків щодо жодного зі сценаріїв.

Напередодні суботніх ударів США та Ізраїлю Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що навіть якщо верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї буде вбито під час операції, його, найімовірніше, замінять представники жорсткої лінії з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це агенцію Reuters повідомили двоє джерел, ознайомлених із розвідданими.

Оцінки, підготовлені протягом останніх двох тижнів, загалом аналізували можливий розвиток подій в Ірані після втручання США та те, чи може військова операція спричинити зміну режиму в Ісламській Республіці, що нині стало чітко окресленою метою Вашингтона. За словами джерел, у звітах розвідки не було зроблено однозначних висновків щодо жодного зі сценаріїв.

ЦРУ наразі відмовилося від коментарів.

Президент Дональд Трамп протягом кількох тижнів сигналізував, що США зацікавлені у зміні режиму в Ірані, однак детально не пояснював, кого саме Вашингтон бачить потенційним лідером країни.

У відеозверненні вранці в суботу Трамп назвав Тегеран "терористичним режимом" і закликав іранський народ перебрати владу, заявивши, що американські удари створять умови для повстання.

Атака США та Ізраїлю відбулася після кількох тижнів обговорень усередині американського уряду щодо доцільності удару по Ірану на тлі смертельних протестів, що спалахнули там у грудні.

Останніми тижнями американські посадовці намагалися укласти ядерну угоду з Тегераном, щоб запобігти втручанню.

Під час брифінгу минулого тижня державний секретар Марко Рубіо повідомив провідних конгресменів, що американська операція, ймовірно, відбудеться, але Трамп може змінити своє рішення – особливо якщо ядерні переговори завершаться успіхом. Однак переговори в Женеві не привели до укладення угоди.