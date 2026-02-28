Компанії переглянуть страховки для суден, які проходять через Перську затоку та Ормузьку протоку

Страхові компанії повідомили судновласників у суботу, що скасують поліси та підвищать вартість страхового покриття для суден, які проходять через Перську затоку та Ормузьку протоку, після того як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану.
Страховики воєнних ризиків надіслали повідомлення про розірвання полісів для суден, що прямують через ключовий нафтовий вузол.
Раніше страхові премії для суден, що проходять через Перську затоку, становили близько 0,25% від вартості відновлення судна. Тепер вони можуть зрости до 50%.
Страхування суден, які заходять в ізраїльські порти, що до останніх ударів коштувало близько 0,1% від вартості судна, також може подорожчати на 50%, оскільки андеррайтери готуються до можливих відповідних дій Ірану.
Найбільше занепокоєння серед страховиків викликає можливість закриття Іраном Ормузької протоки. Крім того, у вартість страхування закладають ризик того, що іранські проксі-групи можуть спробувати захоплювати судна.
На думку експертів, якщо Ізраїль і США продовжать удари по Ірану, більш імовірно, що Іран спробує використати контроль над регіоном через маніпуляції з морським судноплавством.
Страховики воєнних ризиків для вантажів, які покривають перевезення зерна, нафти та інших товарів танкерами, також готуються до скасування полісів у понеділок.
Після скасування полісів страховики, як очікується, переглядатимуть умови покриття за вищими тарифами, а не повністю відмовлятимуть у страхуванні суден, що заходять у регіон.
Деякі судновласники вже уникають Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту сирої нафти.У суботу щонайменше три судна змінили маршрут і не стали проходити протоку, оцінюючи ризики атаки в цій вузькій акваторії.
Консалтингова компанія EOS Risk повідомила, що деякі судна отримали радіопопередження, яке, ймовірно, надійшло від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, про те, що протоку закрито для судноплавства.
- Світові авіакомпанії призупинили рейси по Близькому Сходу в суботу після того, як Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по Ірану.
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі.
- Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду.