Компанії переглянуть страховки для суден, які проходять через Перську затоку та Ормузьку протоку

Страхові компанії повідомили судновласників у суботу, що скасують поліси та підвищать вартість страхового покриття для суден, які проходять через Перську затоку та Ормузьку протоку, після того як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану.

Про це пише Financial Times.

Страховики воєнних ризиків надіслали повідомлення про розірвання полісів для суден, що прямують через ключовий нафтовий вузол.

Раніше страхові премії для суден, що проходять через Перську затоку, становили близько 0,25% від вартості відновлення судна. Тепер вони можуть зрости до 50%.

Страхування суден, які заходять в ізраїльські порти, що до останніх ударів коштувало близько 0,1% від вартості судна, також може подорожчати на 50%, оскільки андеррайтери готуються до можливих відповідних дій Ірану.

Найбільше занепокоєння серед страховиків викликає можливість закриття Іраном Ормузької протоки. Крім того, у вартість страхування закладають ризик того, що іранські проксі-групи можуть спробувати захоплювати судна.

На думку експертів, якщо Ізраїль і США продовжать удари по Ірану, більш імовірно, що Іран спробує використати контроль над регіоном через маніпуляції з морським судноплавством.

Страховики воєнних ризиків для вантажів, які покривають перевезення зерна, нафти та інших товарів танкерами, також готуються до скасування полісів у понеділок.

Після скасування полісів страховики, як очікується, переглядатимуть умови покриття за вищими тарифами, а не повністю відмовлятимуть у страхуванні суден, що заходять у регіон.

Деякі судновласники вже уникають Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту сирої нафти.У суботу щонайменше три судна змінили маршрут і не стали проходити протоку, оцінюючи ризики атаки в цій вузькій акваторії.

Консалтингова компанія EOS Risk повідомила, що деякі судна отримали радіопопередження, яке, ймовірно, надійшло від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, про те, що протоку закрито для судноплавства.