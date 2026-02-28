Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив суднам, що прохід через Ормузьку протоку «не дозволений», передає The Times of Israel.
Представник військово-морської місії Європейського Союзу Aspides повідомив, що судна отримують радіоповідомлення (VHF) від Корпусу вартових Ісламської революції Ірану із заявою, що «жодному кораблю не дозволено проходити через Ормузьку протоку».
Видання зазначає, що Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці — таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати — із Оманською затокою та Аравійським морем.
Іран офіційно не підтвердив наявність такого розпорядження. Тегеран уже багато років погрожує перекрити цю вузьку водну артерію у відповідь на можливу атаку проти Ісламської Республіки.
Атака США та Ізраїлю на Іран
- Сьогдорні вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. За його словами, метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму.
- У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
- У п'ятницю переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.