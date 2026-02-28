Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив суднам, що прохід через Ормузьку протоку «не дозволений», передає The Times of Israel.

Представник військово-морської місії Європейського Союзу Aspides повідомив, що судна отримують радіоповідомлення (VHF) від Корпусу вартових Ісламської революції Ірану із заявою, що «жодному кораблю не дозволено проходити через Ормузьку протоку».

Видання зазначає, що Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці — таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати — із Оманською затокою та Аравійським морем.

Іран офіційно не підтвердив наявність такого розпорядження. Тегеран уже багато років погрожує перекрити цю вузьку водну артерію у відповідь на можливу атаку проти Ісламської Республіки.

