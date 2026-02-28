Лідери держав-членів НАТО відреагували на операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спалах війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном має серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки.

“У цей вирішальний момент вживаються всі заходи для забезпечення безпеки нашої національної території, наших громадян та наших інтересів на Близькому Сході, – написав він на X. – Франція також готова надати необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони цього вимагатимуть”. Макрон також закликав Тегеран до переговорів: “Іранський режим повинен зрозуміти, що зараз у нього немає іншого вибору, окрім як добросовісно брати участь у переговорах щодо припинення своїх ядерних та балістичних програм, а також діяльності з дестабілізації регіону”. При цьому президент Франції зазначив, шо “різанина, скоєна ісламським режимом, дискваліфікує його та вимагає повернення права голосу народу”.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у свою чергу оприлюднив на X свою заяву, в якій зазначив, що його країна “підтримує дії Сполучених Штатів, спрямовані на запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та запобігання подальшій загрозі його режиму міжнародному миру та безпеці”, також зазначивши, що “Іран є головним джерелом нестабільності та терору на всьому Близькому Сході”.

Натомість прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його держава “відкидає односторонні військові дії Сполучених Штатів та Ізраїлю, які є ескалацією та сприяють більш невизначеному та ворожому міжнародному порядку”. При цьому Іспанія, за його словами, також “відкидає дії іранського режиму та Корпусу вартових ісламської революції”.

“Ми не можемо дозволити собі ще одну тривалу та руйнівну війну на Близькому Сході”, – констатував Санчес.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що США значною мірою діють поза межами традиційного міжнародного права після ударів по Ірану, повідомив фінський суспільний мовник Yle.

“Зазвичай, виправдання для таких нападів шукають або в ООН, або принаймні у союзників. Зараз про це мало хто запитує”, – сказав Стубб, додавши, що “майже впевнений, що президент Трамп не залучатиме до цього жодних посередників”.

