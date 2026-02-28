​Впав відсоток жирів в маслі
МЗС Ірану очікує засудження атак Ізраїлю та США на країну та “колективних заходів протидії”

“Зараз настав час захищати батьківщину та протистояти військовій агресії противника. Ми були більш підготовлені до оборони, ніж будь-коли раніше, як ми й обіцяли”.

МЗС Ірану очікує засудження атак Ізраїлю та США на країну та “колективних заходів протидії”
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Ірану засудило атаки Ізраїлю і США як порушення Статуту ООН та закликало всі держави, особливо ісламські, рішуче засудити агресію Америки, а генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша взяти на себе відповідальність.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву іранського МЗС.

Тегеран очікує, що всі держави-члени ООН, особливо країни регіону та ісламські країни, члени Руху неприєднання та всі держави, які “відчувають відповідальність за міжнародний мир і безпеку, рішуче засудять цей акт агресії, який, безсумнівно, надав миру та безпеці регіону та світу безпрецедентну загрозу, та вживуть негайних колективних заходів для протидії йому”.

“У час, коли настало велике випробування історії, збройні сили Ісламської Республіки Іран, натхненні великою епічною спадщиною цієї землі та покладаючись на всемогутнього Бога, з вірою в обіцянку божественної перемоги та спираючись на національну силу, без вагань захищатимуть нашу улюблену батьківщину всіма силами”, – зазначили дипломати.

У заяві йдеться, що історія є доказом того, що іранці ніколи не здавались перед іноземною агресією; “цього разу відповідь іранської нації буде рішучою та змусить агресорів пошкодувати про свій злочинний вчинок”.

Міністерство заявило, що іранський народ пишатиметься тим, що вони намагалися зробити все можливе, щоб запобігти злочинній агресії дипломатичним шляхом.

“Зараз настав час захищати батьківщину та протистояти військовій агресії противника. Ми були більш підготовлені до оборони, ніж будь-коли раніше, як ми й обіцяли”, – додали у МЗС.

  • За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим і закликала громадян дотримуватися вказівок Командування тилу та залишатися в укриттях на випадок можливих відповідних атак.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ці атаки спрямовані на “усунення екзистенційної загрози”, яку становить іранський режим, і закликав народ Ірану повалити уряд.
  • Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.
  • Пізніше президент США Дональд Трамп у свої соцмережі Truth Social заявив про початок "масштабної операції" проти Ірану. 
  • Іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars написало, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв бази США в Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.
  • Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення всіх ракет, випущених по території країни. Інформаційне агентство Reuters повідомляє про вибухи у столиці Досі. Бахрейн підтвердив, що його територію обстріляли ракетами, зокрема під удар потрапила база ВМС США.
