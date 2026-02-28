США та Ізраїль завдали удару по Ірану

Уранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.

Про це пише Reuters.

За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим і закликала громадян дотримуватися вказівок Командування тилу та залишатися в укриттях на випадок можливих відповідних атак.

Речник Армії оборони Ізраїлю додав, що країна "завдала превентивного удару по Ірану, щоб усунути загрози державі Ізраїль".

У Тегерані, за інформацією AP, після ізраїльських ударів було чути серію вибухів у різних частинах міста. Іранські офіційні джерела поки не надали детальної інформації про масштаби ударів, проте підтвердили, що повітряний простір країни закрито.

Окрім столиці Ірану під удар також потрапили об'єкти в містах Тебризі, Карадж, Керманшах, Кум та Ісфаган. Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.

Пізніше президент США Дональд Трамп у свої соцмережі Truth Social заявив про початок "масштабної операції" проти Ірану.

"Збройні сили США розпочали масштабні бойові дії проти Ірану. Нашою метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі ", – ідеться у повідомленні Трампа.

Лідер США додає, що Тегеран є головним державним спонсором тероризму у світі. Іран фінансує й навчає бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та підтримує ХАМАС. Політика США залишається незмінною іранський режим не повинен отримати ядерну зброю.

У ЦАХАЛ повідомили, що по всьому Ізраїлю пролунали сирени, а на мобільні телефони мешканців надійшли попередження про необхідність залишатися поруч із притулками. Це попередження на випередження — людей готують до можливих ракетних ударів по країні.

Всі райони Ізраїлю переведено з режиму повної активності в режим необхідної активності. Введено заборону на освітню діяльність, збори та роботу підприємств, за винятком критично важливих. Міністерство транспорту країни закрило повітряний простір. Пасажирів, які перебувають за кордоном, закликали слідкувати за оновленнями щодо розкладу рейсів.

У лютому 2026 року США та Іран відновили дипломатичні переговори, намагаючись знайти мирне вирішення багаторічної суперечки та запобігти військовій ескалації, яка могла б дестабілізувати регіон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений переговорами у Женеві, які у четвер перервалися без угоди.

Проте Ізраїль наполягав на тому, що будь-яка потенційна угода з Тегераном повинна передбачати не лише тимчасове призупинення збагачення урану, а й демонтаж ядерної інфраструктури Ірану. Крім того, ізраїльська сторона активно лобіювала Вашингтон, домагаючись включення до переговорів обмежень на ракетну програму Ірану, вважаючи це ключовим для безпеки свого регіону.

Ізраїль підвищив бойову готовність через можливий удар США по Ірану. Країна, ймовірно, зосередиться на знищенні або серйозному пошкодженні іранського ракетного арсеналу.

Напередодні, через ймовірні удари США проти Ірану низка країн опублікувала попередження своїм громадянам у регіоні.