​Впав відсоток жирів в маслі
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Світ

Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Ізраїль для обговорення регіональних питань

Держсекретар також обговорить зусилля щодо 20-пунктного мирного плану Трампа для Гази.

Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Ізраїль для обговорення регіональних питань
Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки
Фото: EPA

Марко Рубіо планує відвідати Ізраїль 2–3 березня для обговорення регіональних питань, повідомив Держдепартамент США.

За інформацією відомства, під час візиту Рубіо обговорить низку ключових регіональних питань, зокрема ситуацію в Ірані та Лівані, а також тривалі зусилля зі впровадження 20-пунктного мирного плану адміністрації Трампа для Гази.

  • Наступний раунд перемовин має відбутися вже менш ніж за тиждень. Зустрічі технічного характеру проходитимуть вже в австрійській столиці Відні.
