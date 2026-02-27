Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Ізраїль для обговорення регіональних питань

Марко Рубіо планує відвідати Ізраїль 2–3 березня для обговорення регіональних питань, повідомив Держдепартамент США.

За інформацією відомства, під час візиту Рубіо обговорить низку ключових регіональних питань, зокрема ситуацію в Ірані та Лівані, а також тривалі зусилля зі впровадження 20-пунктного мирного плану адміністрації Трампа для Гази.

Напередодні у Женеві відбувся черговий раунд перемовин Сполучених Штатів та Ірану щодо вимог Вашингтона до Тегерана відмовитися від ядерної програми.