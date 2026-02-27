Палестинці серед зруйнованих будинків у Смузі Гази зібралися на іфтар – вечірню трапезу після дня посту

Унаслідок ізраїльських атак у Смузі Гази загинуло семеро людей, повідомляє France24 з посиланням на представників сфери охорони здоров'я території.

Медики повідомили, що вчора внаслідок авіаудару Ізраїлю по групі палестинців у районі Туффа міста Газа загинуло двоє людей та кілька інших отримали поранення.

Пізніше того ж дня п'ятеро людей загинули внаслідок ізраїльських ударів безпілотників по двох поліцейських контрольно-пропускних пунктах у районі Хан-Юніс на півдні Гази та в районі Абу-Худжайр на північний захід від табору біженців Бурейдж. Кілька людей також отримали поранення, деякі з них у критичному стані.

Окремо ізраїльські військові заявили, що на півдні Смуги Гази вбили бойовика, який “становив для них безпосередню загрозу, після того, як він перетнув територію всередині анклаву, яка досі окупована Ізраїлем”.

Інцидент назвали порушенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, укладеної за посередництва США, яке розпочалася минулого жовтня.

Що було раніше

Палестинське угруповання ХАМАС напала на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, унаслідок загинуло 1200 людей.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє, що з того часу від ізраїльського вогню загинуло понад 72 тисяч людей, переважно цивільних осіб. Також зазначається, що з моменту набрання чинності угоди про припинення вогню в жовтні минулого року ЦАХАЛ вбив щонайменше 600 людей.

Ізраїль натомість заявив, що з початку дії угоди про припинення вогню в Газі бойовики вбили чотирьох солдатів ЦАХАЛу. Обидві сторони обвинувачували одна одну у порушенні перемир'я.