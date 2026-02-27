У Німеччині почався дводенний страйк працівників громадського транспорту

Автобуси, трамваї та поїзди по всій Німеччині зупинилися рано в п’ятницю після того, як працівники місцевого громадського транспорту відгукнулися на заклик профспілки державного сектору Verdi провести страйк 27–28 лютого.

Про це інофрмує Reuters.

Профспілка прагне посилити свої позиції на переговорах щодо умов праці, зокрема тривалості робочого часу та змінної роботи, надбавок за нічні та вихідні зміни, а також рівня заробітної плати. Конкретні вимоги відрізняються залежно від федеральної землі.

Фото: EPA/UPG Страйк працівників громадського транспорту у Берліні

Переговори щодо колективного трудового договору охоплюють близько 150 компаній, що здійснюють перевезення автобусами, трамваями та приміськими поїздами, із приблизно 100 тисячами працівників у різних регіонах Німеччини, включно з Берліном і Гамбургом.