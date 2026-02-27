Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
У Німеччині почався дводенний страйк працівників громадського транспорту

Зупинилися автобуси, трамваї та поїзди по всій Німеччині.

У Німеччині почався дводенний страйк працівників громадського транспорту
Страйкарі біля автобусів у Німеччині
Фото: EPA/UPG

Автобуси, трамваї та поїзди по всій Німеччині зупинилися рано в п’ятницю після того, як працівники місцевого громадського транспорту відгукнулися на заклик профспілки державного сектору Verdi провести страйк 27–28 лютого.

Про це інофрмує Reuters

Профспілка прагне посилити свої позиції на переговорах щодо умов праці, зокрема тривалості робочого часу та змінної роботи, надбавок за нічні та вихідні зміни, а також рівня заробітної плати. Конкретні вимоги відрізняються залежно від федеральної землі.

Страйк працівників громадського транспорту у Берліні
Фото: EPA/UPG
Страйк працівників громадського транспорту у Берліні

Переговори щодо колективного трудового договору охоплюють близько 150 компаній, що здійснюють перевезення автобусами, трамваями та приміськими поїздами, із приблизно 100 тисячами працівників у різних регіонах Німеччини, включно з Берліном і Гамбургом.

﻿
