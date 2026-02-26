Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСвіт

У Сербії невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку

Це сталося в річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У Сербії невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку
пошкоджений пам'ятник Тарасові Шевченку в Сербії
Фото: Boris Varga

Посольство України в Сербії висловило глибоке обурення через пошкодження пам’ятника Тарасу Шевченку в місті Новий Сад, пише видання Blic.

Дипломати назвали інцидент «ганебним актом», спрямованим на осквернення пам’яті про символ українського народу та підрив українсько-сербських відносин.

Вандали облили погруддя Кобзаря чорною фарбою та відбили літери в прізвищі поета. Символічно, що напад на пам'ятник стався 24 лютого — у трагічну для кожного українця дату.

Українське посольство закликало правоохоронні органи Сербії негайно розслідувати обставини події і притягнути винних до відповідальності. Дипломати підкреслили, що такі дії є замахом не лише на пам'ять поета, а й на архітектурну спадщину міста.

Пам’ятник Шевченку встановили в Алеї Міки Антича у лютому 2021 року за ініціативи місцевої Українсько-русинської громади.

