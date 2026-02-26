На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаСвіт

Молдова та "Придністров'я" проведуть перші за майже рік переговори

Процес урегулювання замороженого конфлікту несподівано отримав розвиток.

Молдова та "Придністров'я" проведуть перші за майже рік переговори
Тирасполь
Фото: EPA/UPG

26 лютого відбудеться перша з квітня 2025 року зустріч представників Молдови та так званого "Придністров'я" у переговорному форматі 1+1.

Як пише молдовський портал NewsMaker, Бюро реінтеграції Молдови підтвердило факт перемовин. У Тирасполі заявили, що зустріч відбудеться в офісі місії ОБСЄ, розташованому в найбільшому місті сепаратистського регіону.

Минулого разу Молдова та невизнане "Придністров'я" сідали за стіл переговорів у Бендерах 8 квітня 2025 року. Зустріч відбувалася на рівні "міністра МЗС" з боку сепаратистів і віцепрем'єра з реінтеграції від Кишинева.

Попередній переговорний формат 5+2, куди були долучені Росія, Україна та ОБСЄ, після початку повномасштабного вторгнення росіян в нашу країну уряд Молдови вважає фактично мертвим.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies