Сталась стрілянина між екіпажем катера США та прикордонниками Куби: є загиблі та поранені

Екіпаж американський катера відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях в територіальних водах Куби.

Про це повідомили в МВС Куби в соцмережі X.

Як йдеться в повідомленні, вранці 25 лютого 2026 року в кубинських територіальних водах виявили швидкий катер-порушник. Судно зареєстроване у Флориді.

«Коли надводний підрозділ Прикордонних військ Міністерства внутрішніх справ, на борту якого було п'ять військовослужбовців, підійшов до судна для ідентифікації, екіпаж катера відкрив вогонь по кубинському персоналу, в результаті чого командир судна отримав поранення», - МВС Куби.

Внаслідок стрілянини, четверо членів екіпажу американського судна загинули, а шестеро отримали поранення. Поранених евакуювали та надали медичну допомогу.

«З огляду на поточні виклики, Куба підтримує свою рішучість захистити свої територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальним стовпом кубинської держави у захисті свого суверенітету. Розслідування компетентними органами тривають з метою повного з'ясування подій», - йдеться в повідомленні.