"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Сталась стрілянина між екіпажем катера США та прикордонниками Куби: є загиблі та поранені

Внаслідок стрілянини загинули четверо членів екіпажу судна США, ще шестеро - поранені.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Екіпаж американський катера відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях в територіальних водах Куби.

Про це повідомили в МВС Куби в соцмережі X.

Як йдеться в повідомленні, вранці 25 лютого 2026 року в кубинських територіальних водах виявили швидкий катер-порушник. Судно зареєстроване у Флориді.

«Коли надводний підрозділ Прикордонних військ Міністерства внутрішніх справ, на борту якого було п'ять військовослужбовців, підійшов до судна для ідентифікації, екіпаж катера відкрив вогонь по кубинському персоналу, в результаті чого командир судна отримав поранення», - МВС Куби.

Внаслідок стрілянини, четверо членів екіпажу американського судна загинули, а шестеро отримали поранення. Поранених евакуювали та надали медичну допомогу.

«З огляду на поточні виклики, Куба підтримує свою рішучість захистити свої територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальним стовпом кубинської держави у захисті свого суверенітету. Розслідування компетентними органами тривають з метою повного з'ясування подій», - йдеться в повідомленні.

  • Куба попереджає авіаперевізників про дефіцит пального після погроз Трампа щодо мит. Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів для будь-якої країни, яка постачає Кубі нафту. 
