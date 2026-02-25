На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стефанішина отримала демарш від США після удару по порту "Новоросійськ" минулого року

Цим нафтопроводом транспортують, зокрема, американську нафту. 

Стефанішина отримала демарш від США після удару по порту "Новоросійськ" минулого року
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Високопосадовець Держдепу США телефонував послу України Ользі Стефанішиній після українського удару по порту Новоросійська, проведеного в листопаді, щоб виголосити демарш. Тоді була пошкоджена інфраструктура Каспійського нафтопроводу. 

Стефанішина на брифінгу 24 лютого розповіла, що посадовець скаржився на пошкодження інфраструктури нафтопроводу, яким транспортують американську, казахську і російську нафту з Казахстану до чорноморського порту в Росії. Про це пише Суспільне

"Це стосувалося самого факту, що там було порушено американські економічні інтереси", – сказала дипломатка. 

На запитання журналістів про те, чому американський президент дорікає країнам ЄС через продаж російської нафти, але робить винятки із санкцій для американських компаній, Стефанішина сказала, що "це можна змінити". 

"По суті, це виключення може бути переглянуте, і існує досить велика різноманітність варіантів диверсифікації ланцюгів поставок. Я сподіваюся, що ініціативи в рамках доктрини енергетичного домінування президента Трампа послужать цій меті", – сказала вона.

  • Удару по Новоросійську, який є другим за величиною центром експорту нафти в Росії, Сили оборони завдали в листопаді. Це була операція різних складових Сил оборони, зокрема СБУ, ГУР, ВМС. Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. 
  • Росія неодноразово атакувала американський бізнес в Україні, зокрема три дні тому – виробництво в Сумській області. А торік вдарили по будівлі, яку використовує Boeing.
﻿
