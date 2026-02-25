Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Трамп згадав про Україну лише через півтори години від початку промови у Конгресі

Тільки три коротких ремарки від президента США, одна з яких стосувалася вбивства біженки Ірини Заруцької.

Трамп згадав про Україну лише через півтори години від початку промови у Конгресі
Трамп у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час своєї промови State of the Union перед обома палатами Конгресу не згадував про Україну упродовж понад 1,5 години виступу.

Господар Білого дому вперше назвав нашу державу, коли розповідав про історію біженки Ірини Заруцької, яку у Шарлотті вбив злочинець-рецидивіст. Трамп зазначив, що дівчина втікала з Батьківщини через "брутальну війну, яка роздирає країну".

Згодом Трамп повернувся до теми України після чергової заяви про те, що він закінчив вісім війн під час перебування на посаді. Республіканець заявив, що його адміністрація "намагається зробити все можливе, що завершити дев'яту між Росією та Україною, де за місяць загинули 25 тисяч людей". Перед цим він подякував Стіву Віткоффу, Джареду Кушнеру та держсекретарю Марко Рубіо, які займаються переговорними процесами.

Також Трамп нагадав, що країни НАТО купують у США зброю для України. 

