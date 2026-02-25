Унаслідок російських атак по Запорізькому району загинули чотири людини

Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району четверо людей загинули, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом впродовж доби окупанти завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці.
401 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новотроїцьке, Таврійське, Терсянку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Загірне, Криничне, Добропілля, Прилуки, Єгорівку, Вербове та Левадне.
Сім обстрілів з РСЗВ завдано по території Приморського та Лук’янівського.
223 артилерійських удари здійснили по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Криничного та Добропілля.
- Надійшло 218 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.