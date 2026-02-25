Унаслідок російських атак по Запорізькому району загинули чотири людини

223 артилерійських удари здійснили по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Криничного та Добропілля.

Сім обстрілів з РСЗВ завдано по території Приморського та Лук’янівського.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району четверо людей загинули, ще двоє отримали поранення.

