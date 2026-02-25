Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На Чернігівщині за добу пролунав 51 вибух, росіяни поранили 14-річного хлопця

Російські “герані” атакували обʼєкт енергетики в Ніжинському районі. 

Фото: donpatriot.news

Протягом минулої доби ворог 28 разів атакував Чернігівську область, пролунав 51 вибух.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Російські “герані” атакували обʼєкт енергетики в Ніжинському районі. Зафіксували щонайменше 5 вибухів. 

Окупанти також вдарили FPV-дроном по подвірʼю в селі Новгород-Сіверської громади. Поранень зазнав 14-річний хлопець, який був на вулиці. У дитини поранення правого плеча, стан стабільний. Постраждалий зараз під наглядом медиків у дитячій обласній лікарні. 

“Між іншим, хлопцю виповнилося 14 саме учора. У свій день народження він потрапив у лікарню, бо ворог “привітав” дитину ударом дрона”, – додав Чаус.

Окрім того, пошкоджені автівки в селах Новгород-Сіверської та Городнянської громад через удари FPV-дронів. 

Пошкоджене енергообладнання в прикордонному селі також унаслідок удару FPV-дрона. 

﻿
