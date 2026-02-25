Протягом минулої доби ворог 28 разів атакував Чернігівську область, пролунав 51 вибух.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Російські “герані” атакували обʼєкт енергетики в Ніжинському районі. Зафіксували щонайменше 5 вибухів.

Окупанти також вдарили FPV-дроном по подвірʼю в селі Новгород-Сіверської громади. Поранень зазнав 14-річний хлопець, який був на вулиці. У дитини поранення правого плеча, стан стабільний. Постраждалий зараз під наглядом медиків у дитячій обласній лікарні.

“Між іншим, хлопцю виповнилося 14 саме учора. У свій день народження він потрапив у лікарню, бо ворог “привітав” дитину ударом дрона”, – додав Чаус.

Окрім того, пошкоджені автівки в селах Новгород-Сіверської та Городнянської громад через удари FPV-дронів.

Пошкоджене енергообладнання в прикордонному селі також унаслідок удару FPV-дрона.