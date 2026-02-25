Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, поранено жінку

Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, під ударами були 19 населених пунктів у 10 громадах області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
У Стецьківському старостаті Сумської громади внаслідок влучання ворожого дрона в житловий будинок поранена 37-річна жінка.
Пошкодження:
- Середино-Будська громада – знищений приватний будинок, пошкоджений об’єкт інфраструктури;
- Сумська громада – приватні будинки, легкові автомобілі;
- Великописарівська громада – приватний житловий будинок;
- Шосткинська громада – приватні будинки та нежитлові приміщення;
- Зноб-Новгородська, Березівська громади – пошкоджені об’єкти інфраструктури.
З області евакуйовано 13 людей. Повітряна тривога тривала 14 годин 25 хвилин.