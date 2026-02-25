Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, поранено жінку

Також руйнувань зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, поранено жінку
Фото: З відкритих джерел

Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, під ударами були 19 населених пунктів у 10 громадах області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Стецьківському старостаті Сумської громади внаслідок влучання ворожого дрона в житловий будинок поранена 37-річна жінка. 

Пошкодження:

  • Середино-Будська громада – знищений приватний будинок, пошкоджений об’єкт інфраструктури;
  • Сумська громада – приватні будинки, легкові автомобілі;
  • Великописарівська громада – приватний житловий будинок;
  • Шосткинська громада – приватні будинки та нежитлові приміщення;
  • Зноб-Новгородська, Березівська громади – пошкоджені об’єкти інфраструктури.

З області евакуйовано 13 людей. Повітряна тривога тривала 14 годин 25 хвилин.

﻿
