Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, поранено жінку

У Стецьківському старостаті Сумської громади внаслідок влучання ворожого дрона в житловий будинок поранена 37-річна жінка.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни за добу росіяни 30 разів обстріляли Сумську область, під ударами були 19 населених пунктів у 10 громадах області.

Також руйнувань зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

