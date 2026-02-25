Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Генпрокурор скерував до МКС матеріали щодо атак РФ на енергетику України за останні 8 місяців

Інтенсивність атак за цей період перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Міжнародний кримінальний суд
Фото: EPA/UPG

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко скерував до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться в його телеграм-каналі.

“Скерував до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про атаки рф на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року”, – зазначив він.

Документ підготував Офіс Генпрокурора спільно з Головним слідчим управлінням СБУ та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

“Впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України. Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування”, – каже Кравченко. 

Інтенсивність атак за згаданий період перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. 

стан обладнання після російських атак
Фото: EPA/UPG
стан обладнання після російських атак

“Кумулятивний ефект обстрілів з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні. Наслідки відчув майже кожен мешканець України”, – підкреслив Генпрокурор.

Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб.

“Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності”, – йдеться у дописі.

Офіс Прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи ЗС РФ і представників військово-політичного керівництва Росії, які могли віддавати накази. 

  • Ці матеріали надіслано, щоб МКС міг додати нові звинувачення російським посадовцям, які вже під слідством, а також встановити інших осіб, причетних до злочинів.
  • Збір та систематизація доказів тривають. Їх можна надавати на запит Офісу Прокурора МКС у порядку, визначеному КПК України та Римським статутом.
