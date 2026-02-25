Генпрокурор скерував до МКС матеріали щодо атак РФ на енергетику України за останні 8 місяців

Інтенсивність атак за цей період перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко скерував до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться в його телеграм-каналі.

“Скерував до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про атаки рф на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року”, – зазначив він.

Документ підготував Офіс Генпрокурора спільно з Головним слідчим управлінням СБУ та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

“Впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України. Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування”, – каже Кравченко.

Уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі.

Фото: EPA/UPG стан обладнання після російських атак

“Кумулятивний ефект обстрілів з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні. Наслідки відчув майже кожен мешканець України”, – підкреслив Генпрокурор.

Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб.

“Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності”, – йдеться у дописі.

Офіс Прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи ЗС РФ і представників військово-політичного керівництва Росії, які могли віддавати накази.