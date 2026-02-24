Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Канада виділила $20 млн на українську енергетику та посилила санкції проти РФ

Також Канада знизила граничну ціну на російську сиру нафту.

Канада виділила $20 млн на українську енергетику та посилила санкції проти РФ
Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет підтримки для України та суттєве розширення санкційного тиску на Росію.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

Зокрема, країна спрямує додаткові 20 мільйонів доларів до Фонду підтримки енергетики нашої держави. Ці кошти підуть на закупівлю та доставку обладнання для ремонту та відновлення критичної інфраструктури, яку систематично атакує Росія.

Крім фінансової допомоги, Оттава запровадила нові санкції, під які потрапили:

  • 21 фізична особа та 53 юридичні особи РФ;
  • 100 суден російського «тіньового флоту»;
  • об'єкти криптосфери та інфраструктура штучного інтелекту, що підтримують військові спроможності агресора.

Також Канада знизила граничну ціну на російську сиру нафту з 47,60 до 44,10 доларів США за барель. Нові заходи спрямовані на обмеження доходів Росії від енергоносіїв та зниження її можливостей у виробництві дронів і використанні гібридних технологій.

  • Країна також надасть наші державі військову допомогу. Йдеться про 449 броньованих автомобілів. Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд доларів США на іншу військову допомогу.
﻿
