Канада виділила $20 млн на українську енергетику та посилила санкції проти РФ

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет підтримки для України та суттєве розширення санкційного тиску на Росію.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

Зокрема, країна спрямує додаткові 20 мільйонів доларів до Фонду підтримки енергетики нашої держави. Ці кошти підуть на закупівлю та доставку обладнання для ремонту та відновлення критичної інфраструктури, яку систематично атакує Росія.

Крім фінансової допомоги, Оттава запровадила нові санкції, під які потрапили:

21 фізична особа та 53 юридичні особи РФ;

100 суден російського «тіньового флоту»;

об'єкти криптосфери та інфраструктура штучного інтелекту, що підтримують військові спроможності агресора.

Також Канада знизила граничну ціну на російську сиру нафту з 47,60 до 44,10 доларів США за барель. Нові заходи спрямовані на обмеження доходів Росії від енергоносіїв та зниження її можливостей у виробництві дронів і використанні гібридних технологій.