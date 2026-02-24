Reuters: Єврокомісія запропонує постійну заборону імпорту російської нафти після виборів в Угорщині

Європейська комісія подасть законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти 15 квітня, через три дні після парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на відповідний документ та заяви чиновників ЄС.

За даними видання, цей момент був розроблений для того, щоб заборона на постачання нафти не стала головним фактором у виборчій кампанії Угорщини. Угорщина та Словаччина, які досі залежать від імпорту російської нафти, виступають проти будь-якої заборони.

На виборах 12 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його націоналістична партія Фідес зіткнуться з найбільшим викликом для своєї влади за останні 16 років.

ЄС вже запровадив санкції на імпорт російської нафти, що транспортується морем. Але він хоче закріпити повну поступову відмову від російської нафти в законодавстві, яке залишиться чинним, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій ЄС.

Поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба» були припинені з 27 січня, коли, за словами Києва, російський безпілотник завдав удару по обладнанню трубопроводу на Заході України. Словаччина та Угорщина стверджують, що Україна винна у тривалому збої. Київ стверджує, що намагається відремонтувати трубопровід.

Як пише видання, Європейський Союз обійде будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати заплановану постійну заборону на імпорт російської нафти, використовуючи закон, який може бути схвалений кваліфікованою більшістю держав-членів.

Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що пропозиція передбачає поступове припинення імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року.