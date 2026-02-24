FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Reuters: Єврокомісія запропонує постійну заборону імпорту російської нафти після виборів в Угорщині

Угорщина та Словаччина виступають проти будь-якої заборони.

Reuters: Єврокомісія запропонує постійну заборону імпорту російської нафти після виборів в Угорщині
Ілюстративне фото
Фото: news.err.ee

 Європейська комісія подасть законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти 15 квітня, через три дні після парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на відповідний документ та заяви чиновників ЄС.

За даними видання, цей момент був розроблений для того, щоб заборона на постачання нафти не стала головним фактором у виборчій кампанії Угорщини. Угорщина та Словаччина, які досі залежать від імпорту російської нафти, виступають проти будь-якої заборони.

На виборах 12 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його націоналістична партія Фідес зіткнуться з найбільшим викликом для своєї влади за останні 16 років.

ЄС вже запровадив санкції на імпорт російської нафти, що транспортується морем. Але він хоче закріпити повну поступову відмову від російської нафти в законодавстві, яке залишиться чинним, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій ЄС.

Поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба» були припинені з 27 січня, коли, за словами Києва, російський безпілотник завдав удару по обладнанню трубопроводу на Заході України. Словаччина та Угорщина стверджують, що Україна винна у тривалому збої. Київ стверджує, що намагається відремонтувати трубопровід.

Як пише видання, Європейський Союз обійде будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати заплановану постійну заборону на імпорт російської нафти, використовуючи закон, який може бути схвалений кваліфікованою більшістю держав-членів.

Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що пропозиція передбачає поступове припинення імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року.

  •  Усередині лютого, через посилення санкцій США та масову відмову ключових покупців, обсяги нерозпроданої нафти в РФ досягли критичної позначки. Закінчились вільні потужності для її зберігання і близько 150 млн барелів нафти бовтались на танкерах у морі.
﻿
