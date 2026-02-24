​Президентка Єврокомісії: ЄС має 100 млн євро на нагальну підтримку енергетики України

Від ЄС в Україну за період війни надійшло понад 2 млрд євро енергетичної допомоги і понад 11 000 генераторів. Тепер буде новий пакет — 100 млн євро на нагальну підтримку.

Про це на пресконференції у Києві 24 лютого повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ці кошти можна одразу інвестувати, товари є на ринку. Ми допомогли вам протягом цієї зими і будемо готуватися вже до нової. Ми розробили новий зимовий план на 2026-2027 роки. Він міститиме пакет 920 млн євро на стабілізацію енергетичної системи в Україні. Він забезпечить стабільне надходження електроенергії, сприятиме децентралізації відновлювальних джерел енергії, включатиме ремонт та модернізацію електромереж, а також ТЕЦ», - розповіла фон дер Ляєн.

За її словами, у березні єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен та український міністр енергетики Денис Шмигаль проведуть «енергетичний Рамштайн», щоб забезпечити координацію і максимально гнучку роботу.