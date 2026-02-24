Отримав підозру зловмисник, причетний до виведення 127 млн грн з рахунків підприємств вкрали через «Клієнт-банк»

Правоохоронці розкрили масштабну кіберсхему, через яку з рахунків двох українських товариств незаконно вивели понад 127,2 млн гривень.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 12 листопада 2025 року група хакерів зламала систему дистанційного обслуговування «Клієнт-банк». З рахунку одного підприємства вивели майже 48,8 млн грн, з іншого — понад 78,4 млн грн.

Наразі правоохоронцям вдалося встановити одного з ймовірних учасників злочину — це 21-річний громадянин України. Наразі він перебуває у Німеччині, тому про підозру у несанкціонованому втручанні в інформсистеми, крадіжці в особливо великих розмірах та легалізації коштів йому повідомили заочно.

Під час розслідування рахунки, на які переказували вкрадені гроші, заарештували. Частину суми — понад 53,6 млн грн — вже повернули потерпілим підприємствам. Наразі вирішують питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.