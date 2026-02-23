Українські біженці зможуть подавати заяви про компенсацію за завдані збитки

Реєстр збитків Ради Європи вже зафіксував понад 110 000 заяв щодо руйнувань в Україні.

Реєстр збитків Ради Європи відкриває нову категорію: українські біженці тепер зможуть подавати заяви про компенсацію збитків.

Про це заявив Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

"Сьогодні Реєстр відкриває нову категорію заяв: українські біженці, які були змушені переїхати за кордон, тепер зможуть подавати заяви про компенсацію за завдані збитки", - йдеться в повідомленні.

Реєстр збитків Ради Європи вже зафіксував понад 110 000 заяв щодо руйнувань в Україні. Це лише частина втрат, яких зазнали українці з початку війни.

Подати заяву можна портал "Дія". Це можна зробити як з території України, так і поза її межами.

Як повідомив Генсек Ради Європи, передова група працює над створенням спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії.