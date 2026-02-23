FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаЕкономікаФінанси

Українські біженці зможуть подавати заяви про компенсацію за завдані збитки

Реєстр збитків Ради Європи вже зафіксував понад 110 000 заяв щодо руйнувань в Україні.

Українські біженці зможуть подавати заяви про компенсацію за завдані збитки
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Реєстр збитків Ради Європи відкриває нову категорію: українські біженці тепер зможуть подавати заяви про компенсацію збитків.

Про це заявив Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

"Сьогодні Реєстр відкриває нову категорію заяв: українські біженці, які були змушені переїхати за кордон, тепер зможуть подавати заяви про компенсацію за завдані збитки", - йдеться в повідомленні.

Реєстр збитків Ради Європи вже зафіксував понад 110 000 заяв щодо руйнувань в Україні. Це лише частина втрат, яких зазнали українці з початку війни.

Подати заяву можна портал "Дія". Це можна зробити як з території України, так і поза її межами.

Як повідомив Генсек Ради Європи, передова група працює над створенням спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії.

  • До Києва прибула делегація ПАРЄ. Стефанчук поінформував колег про результати свого візиту до Відня та зустріч із Президенткою ПАРЄ.
  • Рада Європи і ЄС підписали угоду про фінансування передової групи для створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ
﻿
