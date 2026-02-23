"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСвіт

До Києва прибула делегація ПАРЄ

Стефанчук поінформував колег про результати свого візиту до Відня та зустріч із Президенткою ПАРЄ.

До Києва прибула делегація ПАРЄ
Стефанчук зустрівся з делегацією ПАРЄ
Фото: Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, яка прибула до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці

"Європа має бути повноцінною стороною мирного процесу, адже війна триває на нашому континенті. Про це говорили під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, яка приїхала до Києва у символічні для України дати. Подякував за підтримку і за те, що в цей час вони поруч із нами", - написав він.

Стефанчук  поінформував колег про результати свого візиту до Відня та зустріч із Президенткою ПАРЄ Петрою Байр, а також про поточну безпекову ситуацію. 

Окремо наголосив на необхідності посилення санкційного тиску без лазівок для обходу, створенні Спеціального трибуналу та невідворотності відповідальності Росії за злочини.

"Такі зустрічі важливі для узгодження позицій щодо ключових рішень — від миру до відновлення. Разом ми сильніші, а наші союзи в регіоні мають ставати лише міцнішими", - наголосив спікер парламенту.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies