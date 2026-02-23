До Києва прибула делегація ПАРЄ

Стефанчук поінформував колег про результати свого візиту до Відня та зустріч із Президенткою ПАРЄ.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, яка прибула до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

"Європа має бути повноцінною стороною мирного процесу, адже війна триває на нашому континенті. Про це говорили під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, яка приїхала до Києва у символічні для України дати. Подякував за підтримку і за те, що в цей час вони поруч із нами", - написав він.

Стефанчук поінформував колег про результати свого візиту до Відня та зустріч із Президенткою ПАРЄ Петрою Байр, а також про поточну безпекову ситуацію.

Окремо наголосив на необхідності посилення санкційного тиску без лазівок для обходу, створенні Спеціального трибуналу та невідворотності відповідальності Росії за злочини.

"Такі зустрічі важливі для узгодження позицій щодо ключових рішень — від миру до відновлення. Разом ми сильніші, а наші союзи в регіоні мають ставати лише міцнішими", - наголосив спікер парламенту.