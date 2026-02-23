До Києва приїхав колишній держсекретар США Помпео

Стефанчук поінформував його про поточну безпекову ситуацію.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і колишній державний секретар США Майк Помпео у Києві обговорили подальші кроки українсько-американської взаємодії, серед яких – посилення оборонної підтримки, санкційний тиск та формування надійних гарантій безпеки.

Про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

Він зазначив, що візит Помпео до Києва є важливим сигналом незмінної уваги та підтримки України.

"Двопартійна підтримка США залишається критично важливою для нашої держави та безпеки всього трансатлантичного простору", – написав Стефанчук.

Він поінформував Помпео про поточну безпекову ситуацію. Наголосив що Росія продовжує атакувати дронами та ракетами цивільну інфраструктуру, чим демонструє своє небажання досягти миру.

Раніше Стефанчук зустрівся з делегацією ПАРЄ, яка прибула до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії.