До Києва приїхав колишній держсекретар США Помпео

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і колишній державний секретар США Майк Помпео у Києві обговорили подальші кроки українсько-американської взаємодії, серед яких – посилення оборонної підтримки, санкційний тиск та формування надійних гарантій безпеки.
Про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці.
Він зазначив, що візит Помпео до Києва є важливим сигналом незмінної уваги та підтримки України.
"Двопартійна підтримка США залишається критично важливою для нашої держави та безпеки всього трансатлантичного простору", – написав Стефанчук.
Він поінформував Помпео про поточну безпекову ситуацію. Наголосив що Росія продовжує атакувати дронами та ракетами цивільну інфраструктуру, чим демонструє своє небажання досягти миру.
Раніше Стефанчук зустрівся з делегацією ПАРЄ, яка прибула до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії.