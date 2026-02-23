СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСвіт

До Києва приїхав колишній держсекретар США Помпео

Стефанчук поінформував його про поточну безпекову ситуацію.

До Києва приїхав колишній держсекретар США Помпео
Руслан Стефанчук і Майк Помпео
Фото: Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і колишній державний секретар США Майк Помпео у Києві обговорили подальші кроки українсько-американської взаємодії, серед яких – посилення оборонної підтримки, санкційний тиск та формування надійних гарантій безпеки.

Про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці

Він зазначив, що візит Помпео до Києва є важливим сигналом незмінної уваги та підтримки України.

"Двопартійна підтримка США залишається критично важливою для нашої держави та безпеки всього трансатлантичного простору", – написав Стефанчук.

Він поінформував Помпео про поточну безпекову ситуацію. Наголосив що Росія продовжує атакувати дронами та ракетами цивільну інфраструктуру, чим демонструє своє небажання досягти миру.

Раніше Стефанчук зустрівся з делегацією ПАРЄ, яка прибула до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies