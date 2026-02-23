Військова складова кредиту ЄС для України на 90 млрд євро залежатиме від виконання вимог щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, пише LIGA.net.

За словами Домбровскіса, новий механізм підтримки, розрахований на цей і наступний рік, матиме спільні та обов’язкові правила для всіх напрямків фінансування. Йдеться про вимоги належного врядування, боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

"Ці правила застосовуються до всього пакета – без винятків, включно з коштами на оборону", – наголосив єврокомісар.

У регламенті програми окремо прописано, що виконання умов є обов’язковим. Якщо Україна зупинить реформи або відбудеться "відкат" уже впроваджених змін, Євросоюз матиме право затримати або призупинити виплати. Це стосується і фінансування у військовому секторі.

Домбровскіс підкреслив, що вимоги щодо врядування та верховенства права однаково поширюються як на цивільну, так і на військову частини допомоги для України.

Очікується, що приблизно дві третини із 90 млрд євро повинні спрямувати на військову підтримку України, а решта – на покриття бюджетних потреб.

Перші виплати можуть розпочатися вже на початку квітня, за умови погодження всіх технічних процедур і відсутності блокування з боку держав-членів ЄС.

Окрему увагу єврокомісар звернув на так звану умову "без відкату" (no reversal clause). Вона передбачає, що Україна повинна не лише запускати нові реформи, а й гарантувати стабільність та незалежність уже створених антикорупційних інституцій.

Таким чином, подальша фінансова та військова підтримка з боку ЄС буде тісно пов’язана з прогресом України у сфері реформ і забезпечення верховенства права.