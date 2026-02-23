СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Україна отримала умови та перелік "головних реформ" для вступу до ЄС

Брюссель передав Києву перелік конкретних вимог щодо євроінтеграції.

ЗМІ: Україна отримала умови та перелік "головних реформ" для вступу до ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна перейшла до нового етапу підготовки до членства в Євросоюзі і за останні пів року переговорний процес суттєво просунувся. 

Як пише "Європейська правда", ЄС передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу. 

У грудні минулого року Україна та ЄС запустили змістовні переговори у так званому "львівському форматі" (Frontloading) – без формального схвалення Угорщини. Йдеться про паралельну технічну роботу над трьома з шести переговорних кластерів: "Основи", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

Європейська сторона передала Україні деталізовані документи з чітким переліком критеріїв, за якими надалі оцінюватиметься прогрес держави. Вперше кожен критерій отримав офіційний код (наприклад, IBM 23.3.3 або CB 5.3), що означає перехід процесу до системного моніторингу з боку інституцій ЄС.

"Присвоєння номерів усім критеріям може видаватися бюрократичною деталлю, але насправді це – дуже важливий етап, який свідчить, що оцінювання прогресу України (тобто те, що називають "вступними переговорами") перейшло на рівень європейського "дипстейту" і стало робочим процесом", – пише "ЄП".

Кластер 1: "Основи" – ключові реформи перед вступом

Це найважливіший блок, який включає верховенство права, антикорупцію та права людини. Навіть у разі надшвидкого вступу частину вимог доведеться виконати до приєднання.

Зорема,  ЄС вимагає посилення незалежності судової та прокурорської влади, перегляду процедур добору суддів Верховного Суду, реформи адвокатури, завершення атестації суддів і прокурорів, запуску нового адміністративного суду та цифровізації правосуддя. Також важливим є реформування Конституційного суду з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Окрему увагу ЄС приділяє перевірці доброчесності та прозорому конкурсному відбору.

Євросоюз позитивно оцінює результати Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2025 році, однак очікує розширення підслідності НАБУ на всі високоризикові державні посади і надання САП права відкривати провадження проти нардепів без погодження генпрокурора. 

Такоє ЄС вимагає реальних вироків у справах топ-корупції, посилення конфіскації активів та імплементації рекомендацій GRECO та ОЕСР.

Кластер 2: "Внутрішній ринок"

Україна має досягти високого рівня гармонізації законодавства з acquis ЄС у дев’яти розділах. Серед головних вимог: повна гармонізація технічного регулювання, стандартизація, акредитація і ринковий нагляд.

Також вимагається скасування валютних обмежень та імплементація норм щодо запобігання відмиванню коштів, повна реформа контролю за державною допомогою і посилення антимонопольного регулювання.

Кластер 6: "Зовнішні відносини"

У цьому блоці йдеться про гармонізацію експортного контролю товарів подвійного призначення, приведення міжнародних угод у відповідність до права ЄС та національну стратегію протидії незаконному обігу зброї.

Кожен критерій отримав унікальний номер, що означає офіційний запуск системного моніторингу, внутрішню оцінку Єврокомісії та подальшу публічну звітність.

Фактично переговори перейшли у фазу бюрократичної реалізації – те, що у Брюсселі називають переходом процесу на рівень "європейського дипстейту".

У ЄС дедалі частіше лунають припущення, що Україна може отримати надшвидкий вступ як елемент ширшого мирного процесу. Втім навіть у такому сценарії, вимоги не будуть скасовані, а частину критеріїв можуть перенести у формат "післявступного контролю". А ключові вимоги кластера "Основи" доведеться виконати до приєднання.

Виконання цих критеріїв – це конкретний шлях Укранїи до членства в ЄС. Вони передбачають ухвалення законів, реформування інституцій, посилення антикорупційних механізмів і гарантування прав людини. Всі ці зміни мають пройти погодження з ЄС, тож їх варто планувати і реалізовувати вже на етапі підготовки проєктів.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.
  • Вступ до Євросоюзу Україна розглядає як одну з гарантій безпеки. Країна прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не відкриті переговорні кластери.
﻿
