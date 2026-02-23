Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Новий зимовий шторм у США: скасовані понад 5000 рейсів, школи декількох міст закриті

Послаблення хуртовини очікують сьогодні вночі. 

Новий зимовий шторм у США: скасовані понад 5000 рейсів, школи декількох міст закриті
Снігопад у США
Фото: скриншот

У США через хуртовину скасували понад 5000 авіарейсів. Згідно з даними FlightAware, найбільша кількість скасована в нью-йоркських аеропортах John F Kennedy та LaGuardia, передає BBC

Лоу-костер JetBlue, який сьогодні скасував 776 рейсів, повідомив пасажирам, що вони можуть очікувати на "значні перебої і скасування" до 24 лютого. Причиною є потужні снігопади і сильні вітри у північно-східних штатах. 

У деяких частинах Пенсильванії вже випало 18 дюймів (понад 45 см) снігу. А подекуди очікують випадіння 60 сантиметрів снігу, перед тим як шторм має вгамуватися вночі понеділка. 

Очікується, що вночі та завтра шторм дійде до Канади. А в середу на північному сході США чекають на наступний снігопад. 

У зв'язку з погодою школи Нью-Йорка сьогодні закриті, і немає навіть дистанційного навчання. Це перша така хуртовина в місті за десятиліття. 13 міських шкіл при цьому облаштували як пункти обігріву. 

Крім Нью-Йорка, не вчаться сьогодні і школярі Массачусетса, Род-Айленда, Пенсильванії, Делавера, Коннектикута і Нью-Джерсі. 

У Вашингтоні школи відкрили, але з затримкою на кілька годин. 

Хуртовини, згідно з визначенням Національної метеорологічної служби, це зимові шторми, під час яких снігопади поєднуються з вітром понад 402 милі (56 км) на годину, а видимість є меншою ніж на 400 метрів протягом принаймні трьох годин. У США хуртовини найчастіше трапляються на Великих рівнинах та Середньому Заході, особливо в районі, відомому як "Алея хуртовин", який включає частини Північної Дакоти, Південної Дакоти, Міннесоти, Айови, Небраски, південно-східного Вайомінгу та східного Колорадо.

Востаннє Нью-Йорк стикався з попередженням про хуртовину майже десять років тому, у березні 2017 року. У Філадельфії останнє попередження було оголошено в січні 2016 року. Весь штат Нью-Джерсі перебував під попередженням про хуртовину в 1996 році.

Недільний шторм настав одразу після іншого сильного снігопаду, який приніс до Нью-Йорка впадіння майже 30 см снігу. Однак цей шторм не мав супутніх вітрів, щоб вважатися хуртовиною.

﻿
