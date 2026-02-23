Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСвіт

Трудова партія Північної Кореї переобрала Кім Чен Ина генеральним секретарем

З’їзд Трудової партії, який проводиться лише раз на п’ять років, визначає діяльність держави в усіх сферах — від житлового будівництва до планування війни.

Трудова партія Північної Кореї переобрала Кім Чен Ина генеральним секретарем
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем.

Про це повідомляє DW з посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Зазначається, що під керівництвом Кіма “воєнне стримування країни, стрижнем якої є ядерні сили, було радикально покращено”.

Раніше Кім заявляв, що цьогорічний з'їзд представить наступний етап програми ядерної зброї країни.

Під час з’їзду також обрано членів центрального комітету партії та ухвалено зміни до партійного статуту. 

З’їзд Трудової партії, який проводиться лише раз на п’ять років, визначає діяльність північнокорейської держави в усіх сферах — від житлового будівництва до планування війни.

Це лише дев'ятий з'їзд Трудової партії за десятиліття правління династії Кімів. Протягом лідерства Кім Чен Іра проведення з'їздів було призупинено, проте його син Кім Чен Ин відновив цю практику у 2016 році.

Південна Корея уважно стежить за цими засіданнями, щоб виявити ознаки нової внутрішньої та зовнішньої політики Пхеньяна.

  • Минулого тижня Північна Корея минулого тижня представила ракетні пускові установки, здатні нести ядерну зброю. На церемонії Кім заявив, що нова 600-мм ракетна установка є унікальною та “підходить для спеціальної атаки, тобто для виконання стратегічної місії”.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies