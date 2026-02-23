Трудова партія Північної Кореї переобрала Кім Чен Ина генеральним секретарем

З’їзд Трудової партії, який проводиться лише раз на п’ять років, визначає діяльність держави в усіх сферах — від житлового будівництва до планування війни.

Керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем.

Про це повідомляє DW з посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Зазначається, що під керівництвом Кіма “воєнне стримування країни, стрижнем якої є ядерні сили, було радикально покращено”.

Раніше Кім заявляв, що цьогорічний з'їзд представить наступний етап програми ядерної зброї країни.

Під час з’їзду також обрано членів центрального комітету партії та ухвалено зміни до партійного статуту.

Це лише дев'ятий з'їзд Трудової партії за десятиліття правління династії Кімів. Протягом лідерства Кім Чен Іра проведення з'їздів було призупинено, проте його син Кім Чен Ин відновив цю практику у 2016 році.

Південна Корея уважно стежить за цими засіданнями, щоб виявити ознаки нової внутрішньої та зовнішньої політики Пхеньяна.