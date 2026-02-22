FT: Іран уклав секретну угоду із РФ на 500 млн євро для відновлення ППО Тегерана

Іран уклав секретну угоду з Росією на суму €500 млн щодо придбання тисяч сучасних переносних ракет. У рамках договору Іран планує відновити системи протиповітряної оборони, зруйновані під час минулорічної війни з Ізраїлем. Документ підписали в Москві в грудні.

Згідно із російськими документами, з якими ознайомилося видання Financial Times та із посиланням на кілька джерел, знайомих з угодою, документ передбачає постачання 500 переносних пускових установок "Верба" та 2 500 ракет "9М336" протягом трьох років.

"Верба" – один із найсучасніших зенітних комплексів: переносна ракета з інфрачервоним наведенням, здатна уражати крилаті ракети, низьколітні літаки та дрони. Комплекс обслуговують невеликі мобільні групи, що дозволяє сухопутним силам швидко створювати розосереджену оборону без залежності від стаціонарних радарних установок, які більш уразливі до ударів.

Деталі угоди стали відомі на тлі того, як Дональд Трамп зосередив значні військові сили США на Близькому Сході, погрожуючи Тегерану ударами, якщо він не погодиться на обмеження своєї ядерної програми.

Згідно з контрактом на €495 млн, постачання заплановано трьома траншами з 2027 по 2029 рік. За словами одного з джерел, можливо, невелику кількість систем було доставлено раніше.

Тегеран офіційно звернувся із запитом на ці системи в липні минулого року, за кілька днів після завершення 12-денної війни, під час якої США ненадовго приєдналися до Ізраїлю в ударах по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану. Під час тієї кампанії інтегрована система ППО Ірану зазнала значних втрат, що дозволило ізраїльським ВПС швидко встановити й утримувати перевагу в повітрі над значною частиною країни.

Один із колишніх високопосадовців США зазначив, що Росія могла розглядати угоду як спосіб відновити відносини з Іраном після того, як вона фактично не надала підтримки союзнику під час 12-денної війни з Ізраїлем.

Нову угоду було узгоджено між "Рособоронекспортом" – державною агенцією з експорту озброєнь РФ та представником Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану (MODAFL) у Москві.

Контракт організував Рухолла Катебі, представник MODAFL у Москві, який раніше сприяв продажу Іраном сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360 для використання Росією у війні проти України. США запровадили санкції проти Катебі у 2024 році, а сіністерство фінансів США назвало його "контактною особою російського уряду" з оборонним відомством Ірану.

Посол Ірану в Москві цього тижня фактично підтвердив, що кілька нещодавніх рейсів із Росії містили військові вантажі.

Вантажний літак Іл-76ТД здійснив щонайменше три рейси з Мінеральних Вод до іранського міста Карадж за останні вісім днів. Ще один Іл-76 вилітав до Ірану наприкінці грудня. У січні Іран, за повідомленнями, отримав до шести російських ударних гелікоптерів Мі-28, один із яких використовувався в Тегерані цього місяця.

Згідно з документами, "Рособоронекспорт" продає Ірану ракети 9М336 по €170 000 за одиницю, а пускові механізми – по €40 000. Росія регулярно оцінює міжнародні поставки озброєнь у євро та доларах попри західні санкції.

Угода також включає 500 приладів нічного бачення "Mowgli-2" для відстеження літаків та інших цілей у темряві.Посольство Ірану в Лондоні, Кремль та "Рособоронекспорт" поки ніяк не прокоментували це.

Експерти кажуть, що "Верба" є відносно недорогим і ефективним способом посилити іранську ППО без послаблення власної оборони Росії. На відміну від великих російських систем, таких як С-300 і С-400, комплекси «Верба» не потребують складної інтеграції та тривалого навчання, тому можуть бути розгорнуті значно швидше. Навіть якщо частину систем уже розгорнули в Ірані, вони навряд чи суттєво змінять баланс у разі нової війни з Ізраїлем або США. Однак вони можуть створити ризики для операцій США із застосуванням гелікоптерів та низьколітних літаків – тактика, що застосовувалася під час нещодавнього захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

За останні два роки Тегеран постачав Москві дрони та ракети для війни в Україні, а в січні 2025 року сторони підписали договір про зміцнення двосторонніх відносин.

Іран також прагне придбати у Росії дві ескадрильї винищувачів Су-35, хоча іранські посадовці скаржилися на затримки з виконанням замовлення.

Готовність Москви постачати озброєння Тегерану свідчить про небажання Росії дотримуватися механізму санкцій ООН щодо Ірану. Минулого року Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали відновлення санкцій, включно з ембарго на експорт озброєнь до Ірану, на тлі зростання напруженості довкола ядерної програми Тегерана.