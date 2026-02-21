Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

Сибіга: Росія ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів"

Глава МЗС України відреагував на повідомлення про вербування кенійців Росією.

Сибіга: Росія ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів"
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: Зоряна Стельмах

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про вербування кенійців Росією і наголосив, що Кремль експлуатує вразливість людей.

Про це пише МЗС України.

"Незаконний рекрутинг Росії в Африці викликає найгірші асоціації з колоніальними практиками минулого. Росія експлуатує вразливість людей і ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів" – без жодної відповідальності, розглядаючи їх як дешеве гарматне м’ясо", – ідеться у повідомленні.

Глава української дипломатії наголошує, що Україна вітає підвищення обізнаності щодо незаконних схем вербування Росії та зусилля, спрямовані на їх припинення.

"Застерігаємо громадян країн Африки та інших регіонів, які перебувають у зоні ризику, особливо молодь, від підписання будь-яких контрактів із російськими посадовцями або вербувальниками. Не дайте себе обдурити та втягнути у війну, до якої ви не маєте жодного стосунку", – додає міністр закордонних справ.

  • У грудні повідомлялося, що уряд Південно-Африканської Республіки веде переговори з Росією щодо повернення додому 17 чоловіків, які воюють на боці РФ в Україні.
  • Тим часом Росія використовувала ігрові онлайн-платформи для вербування іноземців на війну проти України. Мішенню росіяни стали геймери з Південної Африки, які спілкувалися у застосунку Discord під час гри у військовий симулятор Arma 3.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies