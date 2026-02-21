Сибіга: Росія ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів"

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про вербування кенійців Росією і наголосив, що Кремль експлуатує вразливість людей.

Про це пише МЗС України.

"Незаконний рекрутинг Росії в Африці викликає найгірші асоціації з колоніальними практиками минулого. Росія експлуатує вразливість людей і ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів" – без жодної відповідальності, розглядаючи їх як дешеве гарматне м’ясо", – ідеться у повідомленні.

Глава української дипломатії наголошує, що Україна вітає підвищення обізнаності щодо незаконних схем вербування Росії та зусилля, спрямовані на їх припинення.

"Застерігаємо громадян країн Африки та інших регіонів, які перебувають у зоні ризику, особливо молодь, від підписання будь-яких контрактів із російськими посадовцями або вербувальниками. Не дайте себе обдурити та втягнути у війну, до якої ви не маєте жодного стосунку", – додає міністр закордонних справ.

У грудні повідомлялося, що уряд Південно-Африканської Республіки веде переговори з Росією щодо повернення додому 17 чоловіків, які воюють на боці РФ в Україні.