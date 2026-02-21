WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни атакували лікарню та багатоповерховий будинок

Під атакою ворожого БпЛА потрапив Чугуїв.

На Харківщині росіяни атакували лікарню та багатоповерховий будинок
Росіяни вночі вдарили по Чугуєву
Фото: Галина Мінаєва – офіційна сторінка в Facebook

Уранці 21 лютого російський безпілотник атакував лікарню та багатоповерховий будинок у місті Чугуїв Харківської області.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Сьогодні о 8.46 зафіксоване влучання російського БпЛА на відкритій території в центральній частині міста. Внаслідок прильоту зафіксовані пошкодження вікон в багатоповерховому будинку та в лікувальному закладі", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів постраждалих серед жителів міста немає.

﻿
