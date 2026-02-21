На Харківщині росіяни атакували лікарню та багатоповерховий будинок

Уранці 21 лютого російський безпілотник атакував лікарню та багатоповерховий будинок у місті Чугуїв Харківської області.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Сьогодні о 8.46 зафіксоване влучання російського БпЛА на відкритій території в центральній частині міста. Внаслідок прильоту зафіксовані пошкодження вікон в багатоповерховому будинку та в лікувальному закладі", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів постраждалих серед жителів міста немає.