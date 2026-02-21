WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Свириденко провела нараду з головами ОВА про підготовку до наступного опалювального сезону

Обговорювали ключові елементи Плану енергетичної стійкості, а також захист об’єктів критичної інфраструктури тощо.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду за участі керівників обласних військових адміністрацій, на якій обговорили роботу щодо системного забезпечення енергетичної стійкості країни і підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. 

"ОВА спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими відповідальними структурами розробляє регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їх реалізації. Ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей: захист об’єктів критичної інфраструктури; розвиток розподіленої генерації; альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури; розподілена теплова генерація", - написав Микита.

За його словами, наступним кроком буде синхронізація регіональних планів з можливостями держави забезпечити їхню своєчасну реалізацію.

Як повідомлялося, начальники ОВА протягом двох тижнів мають подати плани стійкості регіонів

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies