Свириденко провела нараду з головами ОВА про підготовку до наступного опалювального сезону

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду за участі керівників обласних військових адміністрацій, на якій обговорили роботу щодо системного забезпечення енергетичної стійкості країни і підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"ОВА спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими відповідальними структурами розробляє регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їх реалізації. Ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей: захист об’єктів критичної інфраструктури; розвиток розподіленої генерації; альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури; розподілена теплова генерація", - написав Микита.

За його словами, наступним кроком буде синхронізація регіональних планів з можливостями держави забезпечити їхню своєчасну реалізацію.

Як повідомлялося, начальники ОВА протягом двох тижнів мають подати плани стійкості регіонів.