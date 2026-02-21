Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Охтирщині

Під обстрілами опинилися Тростянецька та Боромлянська громади.

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Охтирського району на Сумщині. Унаслідок атаки по цивільному авто постраждав чоловік.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільному підприємству в Тростянецькій громаді. За попередньою інформацією, жертв немає. Фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки удару", – ідеться у повідомленні.

У Боромлянській громаді російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Постраждав власник транспортного засобу. Його госпіталізували та проводять обстеження.