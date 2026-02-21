Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Генштаб ЗСУ: росіяни продовжують атакувати, найбільше боїв - на Гуляйпільському напрямку

На Покровський припали 23 атаки ворога.

Генштаб ЗСУ: росіяни продовжують атакувати, найбільше боїв - на Гуляйпільському напрямку
українські бійці
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 21 лютого на фронті зафіксували 75 атак росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Окупанти продовжують атакувати. Найбільше боєзіткнень на цей час на Гуляйпільському напрямку. При цьому Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. 

Також продовжуються обстріли прикордонних районів. На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Іскрисківщина, Рижівка, Безсалівка, Княжичі. На Чернігівщині – Хрінівка та Луб’яне. Також ворог завдав авіаційного удару по Сумах. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдали одного авіаудару із застосуванням 3 КАБ. Було одне боєзіткнення. На Південно-Слобожанському активних наступальних дій ворога не зафіксували. На Куп’янському противник чотири рази йшов вперед у бік Піщаного. Одна з цих спроб триває. На Лиманському росіяни шість разів атакували в бік Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Два боєзіткнення не завершено. На Слов’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Дві з трьох атак іще тривають. На Краматорському активних штурмових дій агресора не спостерігають. На Костянтинівському загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. Три атаки тривають. На Покровському окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Лиман, Покровськ, Удачне, Молодецьке. Уже зупинено 19 атак. На Олександрівському ворог наступав у бік Запорізького. Штурмову дію відбито. Великомихайлівка зазнала авіаудару. На Гуляйпільському відбулися 27 атак у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного та Гіркого. Шість штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Розівки, Гіркого, Залізничного, Мирного, Гуляйпільського, Лугівського та Чарівного. На Оріхівському окупанти атакували в бік Приморського. Боєзіткнення триває. Авіаударів зазнали райони Комишувахи, Юльївки та Новоандріївки. На Придніпровському активних наступальних дій ворога не зафіксували. 

