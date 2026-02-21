У неділю в Україні очікують сніг із дощем та ожеледицю

На північному сході буде найхолодніше - до 18° морозу.

У неділю, 22 лютого, в Україні збережеться хмарна погода з проясненнями.

За інформацією Гідрометцентру, температурні показники суттєво різнитимуться залежно від регіону, а на дорогах майже по всій країні (крім південного сходу) очікується ожеледиця.

Опади у вигляді невеликого снігу, який вдень переходитиме у дощ, прогнозують у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Також вночі сніжитиме на півдні Одещини. На решті території України істотних опадів не очікується.

На північному сході буде до 18° морозу. У Центрі та Північі вночі 10–15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, а на Заході та Півдні вночі 1–6° морозу, вдень 1–6° тепла. У Криму вночі 0–5° тепла, вдень 3–8° тепла.

У Києві 22 лютого буде сухо. Температура повітря вночі становитиме 10–12° морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки близько 0°. Вітер південно-західний, 5–10 м/с, проте в Карпатах вдень можливі пориви до 15–20 м/с.