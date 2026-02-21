Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю в Україні очікують сніг із дощем та ожеледицю

На північному сході буде найхолодніше - до 18° морозу.

У неділю в Україні очікують сніг із дощем та ожеледицю
прогноз погоди на 22 лютого 2026 року
Фото: Гідрометцентр

У неділю, 22 лютого, в Україні збережеться хмарна погода з проясненнями. 

За інформацією Гідрометцентру, температурні показники суттєво різнитимуться залежно від регіону, а на дорогах майже по всій країні (крім південного сходу) очікується ожеледиця.

Опади у вигляді невеликого снігу, який вдень переходитиме у дощ, прогнозують у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Також вночі сніжитиме на півдні Одещини. На решті території України істотних опадів не очікується.

На північному сході буде до 18° морозу. У Центрі та Північі вночі 10–15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, а на Заході та Півдні вночі 1–6° морозу, вдень 1–6° тепла. У Криму вночі 0–5° тепла, вдень 3–8° тепла.

У Києві 22 лютого буде сухо. Температура повітря вночі становитиме 10–12° морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки близько 0°. Вітер південно-західний, 5–10 м/с, проте в Карпатах вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

﻿
