Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив, що ракети «Фламінго» уразили Воткинський завод у Росії

Завод виробляє різні види ракет.

Генштаб підтвердив, що ракети «Фламінго» уразили Воткинський завод у Росії
Ракета 'Фламінго' на пусковій установці на пікапі
Фото: Politico

Уніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". 

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уразили «Воткинський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). Там спалахнула пожежа, результати атаки уточнюють.

За інформацією Генштабу, «Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Також підрозділи Сил оборони уразили Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області Росії, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства пожежа. Масштаби уточнюють.

Ще одне ураження - на тимчасово окупованій території Донецької області. Тут наші бійці влучили у склад пально-мастильних матеріалів окупантів (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).

У Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів. Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies