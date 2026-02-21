Генштаб підтвердив, що ракети «Фламінго» уразили Воткинський завод у Росії

Ракета 'Фламінго' на пусковій установці на пікапі

Уніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уразили «Воткинський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). Там спалахнула пожежа, результати атаки уточнюють.

За інформацією Генштабу, «Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Також підрозділи Сил оборони уразили Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області Росії, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства пожежа. Масштаби уточнюють.

Ще одне ураження - на тимчасово окупованій території Донецької області. Тут наші бійці влучили у склад пально-мастильних матеріалів окупантів (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).

У Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів. Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.