Невдовзі після злочину Іванов сам потрапив у полон до бійців ССО.

Шевченківський районний суд Києва 20 лютого оголосив вирок полоненому військовослужбовцю РФ Володимиру Іванову.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

Іванова визнали винним у розстрілі українських захисників, які здавалися в полон.

Слідство встановило, що 9 січня 2025 року Іванов, будучи бійцем 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ, разом із іншими окупантами виконував наказ командира у Курській області. Росіяни розстріляли двох українських військових, які вже склали зброю. Невдовзі після цього злочину Іванов сам потрапив у полон до бійців ССО.

Під час судового процесу прокурор і представник потерпілої сторони наполягали на найсуворішому покаранні. Хоча Іванов заявляв про «каяття» та просив суд «суворо не карати», його вину повністю довели. Ключовими доказами стали свідчення його ж співслужбовців, які також перебувають в українському полоні. Суд призначив окупанту довічне позбавлення волі.

Крім тюремного терміну, суд частково задовольнив цивільний позов колишньої дружини одного із загиблих — Віктора Ляпоти. Суд постановив солідарно стягнути з Володимира Іванова та уряду РФ 50 мільйонів гривень як компенсацію за моральну шкоду.