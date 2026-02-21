На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Російський дрон атакував маршрутне таксі у Херсоні

Унаслідок атаки постраждав водій і пасажири.

Херсон
Фото: Ксенія Новицька

Росіяни уранці 21 лютого атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Постраждав водій.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скиду вибухівки з ворожого БпЛА постраждав 71-річний водій транспортного засобу. Він дістав мінно-вибухову травму, акубаротравму та поранення обличчя.

Наразі потерпілий отримує всю необхідну медичну допомогу.

Пізніше в ОВА додали, що медична допомога знадобилась пасажирці маршрутки. 62-річна жінка дістала вибухову травму, забій та уламкове поранення руки. 

Також до лікарні звернулась ще одна пасажирка маршрутки. У 42-річної жінки діагностували контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.  

﻿
