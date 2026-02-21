На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Армія РФ атакувала критичну, соціальну і транспортну інфраструктуру Херсонщини

Унаслідок атак постраждала одна людина.

Армія РФ атакувала критичну, соціальну і транспортну інфраструктуру Херсонщини
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 37 населених пунктів Херсонської області. Ворог бив по критичній, соціальній і транспортній інфраструктурі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Токарівка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Інгулець, Микільське, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Гаврилівка, Українка, Золота Балка, Михайлівка, Трифонівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Шевченківка, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Милове, Новокаїри, Суханове, Тягинка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Окупанти били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 20 приватних будинків.

Також російські війська понівечили автозаправну станцію, магазин, газогони, сільгосптехніку, автобуси та приватні автомобілі.

Унаслідок обстрілів 1 людина дістала поранення.

Крім того, зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. 

﻿
