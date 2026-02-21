Армія РФ атакувала критичну, соціальну і транспортну інфраструктуру Херсонщини

Унаслідок атак постраждала одна людина.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 37 населених пунктів Херсонської області. Ворог бив по критичній, соціальній і транспортній інфраструктурі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Токарівка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Інгулець, Микільське, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Гаврилівка, Українка, Золота Балка, Михайлівка, Трифонівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Шевченківка, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Милове, Новокаїри, Суханове, Тягинка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Окупанти били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 20 приватних будинків.

Також російські війська понівечили автозаправну станцію, магазин, газогони, сільгосптехніку, автобуси та приватні автомобілі.

Унаслідок обстрілів 1 людина дістала поранення.

Крім того, зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.