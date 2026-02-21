"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: суд у Ростові-на-Дону засудив від 5,5 до 19 років тюрми чотирьох українських військовополонених

У Росії засудили військовополонених із батальйонів "Азов" та "Айдар".

ЗМІ: суд у Ростові-на-Дону засудив від 5,5 до 19 років тюрми чотирьох українських військовополонених
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Південний окружний військовий суд виніс вироки чотирьом українським військовополоненим, які служили у підрозділах "Азов" та "Айдар". 

Про це повідомляє Медіазона з посиланням на пресслужбу російського суду.

Вироки отримали 43-річний Тарас Кошман, 46-річний Микола Сало, 42-річний Олег Павленко та 36-річний Артем Кушаков.

Кошману, Салу та Кушакову інкримінували участь у "терористичному угрупованні" та проходження навчання з начебто метою здійснення терористичної діяльності. Павленку інкримінували лише  участь у "терористичному угрупованні".

Як повідомили у "Медіазоні", це стандартні звинувачення, які висувають українцям, що служили в батальйонах, визнаних в Росії терористичними.

Азовців Тараса Кошмана та Олега Павленка засудили відповідно до 18 років колонії суворого режиму та шести років колонії загального режиму. 

Артема Кушакова, який проходив службу в артилерії, засудили до 19 років колонії суворого режиму.

Військовослужбовцю "Айдара" Миколі Салу суд призначив 5,5 років колонії загального режиму. За версією слідства, він у серпні 2014 року, "перебуваючи в Старобільському окрузі, добровільно вступив в "Айдар" і "брав участь у бойових діях проти мирного населення і ЗС РФ на території "ЛНР".

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies