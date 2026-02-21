У Росії засудили військовополонених із батальйонів "Азов" та "Айдар".

Південний окружний військовий суд виніс вироки чотирьом українським військовополоненим, які служили у підрозділах "Азов" та "Айдар".

Про це повідомляє Медіазона з посиланням на пресслужбу російського суду.

Вироки отримали 43-річний Тарас Кошман, 46-річний Микола Сало, 42-річний Олег Павленко та 36-річний Артем Кушаков.

Кошману, Салу та Кушакову інкримінували участь у "терористичному угрупованні" та проходження навчання з начебто метою здійснення терористичної діяльності. Павленку інкримінували лише участь у "терористичному угрупованні".

Як повідомили у "Медіазоні", це стандартні звинувачення, які висувають українцям, що служили в батальйонах, визнаних в Росії терористичними.

Азовців Тараса Кошмана та Олега Павленка засудили відповідно до 18 років колонії суворого режиму та шести років колонії загального режиму.

Артема Кушакова, який проходив службу в артилерії, засудили до 19 років колонії суворого режиму.

Військовослужбовцю "Айдара" Миколі Салу суд призначив 5,5 років колонії загального режиму. За версією слідства, він у серпні 2014 року, "перебуваючи в Старобільському окрузі, добровільно вступив в "Айдар" і "брав участь у бойових діях проти мирного населення і ЗС РФ на території "ЛНР".