"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові: ворог намагається охопити Покровськ з боку Котлиного та Родинського

Логістика українських військ забезпечується, попри розширення кілзони та постійної активності ворога.

Військові: ворог намагається охопити Покровськ з боку Котлиного та Родинського
Медевак проїжджає повз поле з фортифікаційними спорудами поблизу Покровську
Фото: EPA/UPG

Росіяни намагаються охопити Покровськ та Мирноград з боку населених пунктів Котлиного та Родинського. Ворог посилює тиск у цьому напрямку.

Про це повідомляє угруповання військ "Схід".

"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і відбили  75 ворожих штурмів за минулу добу", – ідеться у повідомленні. 

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. 

Російські війська активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда та посилюють тиск у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація  залишається складною. 

"Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське. Підрозділи сил оборони України  протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога", – зазначають військові.

Сили оборони України здійснюють пошуково-ударні дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи. 

Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян.

В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки й Озерного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

В цілому, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку  наші воїни знищили 96 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, п’ять квадроциклів, дві артилерійські системи, два укриття особового складу,  також уражено одну бойову броньовану машину,  11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу противника.

﻿
