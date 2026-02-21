На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Армія РФ поранила чотирьох цивільних на Донеччині (доповнено)

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4056 цивільних на Донеччині.

Обстріл Донеччини, січень 2026
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби, 20 лютого, російські окупанти поранили чотирьох жителів Донеччини.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 20 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4056 загиблих і 8917 постраждалих. Інформація подана без урахування тимчасово загарбаних Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

За інформацією очільника ОВА, за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини:

Покровський район. У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Золотому Колодязі. У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, лінію електропередач і газогін; у Донецькому пошкоджено 6 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, автівку, лінію електропередач і газогін. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 10 будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 562 людини, у тому числі 244 дитини.

