Армія РФ поранила чотирьох цивільних на Донеччині (доповнено)

Упродовж минулої доби, 20 лютого, російські окупанти поранили чотирьох жителів Донеччини.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 20 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини", – ідеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4056 загиблих і 8917 постраждалих. Інформація подана без урахування тимчасово загарбаних Маріуполя та Волновахи.
За інформацією очільника ОВА, за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини:
Покровський район. У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Золотому Колодязі. У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.
Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, лінію електропередач і газогін; у Донецькому пошкоджено 6 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, автівку, лінію електропередач і газогін. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 10 будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.
Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.
З лінії фронту евакуйовано 562 людини, у тому числі 244 дитини.