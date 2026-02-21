"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
За тиждень спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили понад 2000 окупантів

Спецпризначенці також знищили ворожу техніку.

Фото: СБУ

Упродовж тижня спецпризначенці СБУ "Альфа" за допомогою дронів знищили понад 2 тисячі російських окупантів та ворожу техніку.

Про це розповіли у Службі безпеки України.

"Спецпризначенці "Альфи" СБУ постійно тримають ворога під прицілом, не даючи йому ані перепочинку, ані можливості нарощувати сили", – ідеться у повідомленні.

За останній тиждень ударними БпЛА та іншими вогневими засобами наші воїни знищили та уразили:

  • 3 танки
  • 4 ББМ
  • 16 артилерійських систем і 4 РСЗВ
  • 3 ППО та 2 системи РЕБ/РЕР
  • 231 одиницю автотранспорту
  • 227 БпЛА та 203 антени та вузли зв’язку
  • 17 ворожих НРК
  • 432 ворожі позиції та укріплення
  • 4 склади з боєприпасами та 4 склади із паливно-мастильними матеріалами

Крім того, спецпризначенці "Альфи" ліквідували понад 2000 окупантів.

