За тиждень спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили понад 2000 окупантів

Упродовж тижня спецпризначенці СБУ "Альфа" за допомогою дронів знищили понад 2 тисячі російських окупантів та ворожу техніку.

Про це розповіли у Службі безпеки України.

"Спецпризначенці "Альфи" СБУ постійно тримають ворога під прицілом, не даючи йому ані перепочинку, ані можливості нарощувати сили", – ідеться у повідомленні.

За останній тиждень ударними БпЛА та іншими вогневими засобами наші воїни знищили та уразили:

3 танки

4 ББМ

16 артилерійських систем і 4 РСЗВ

3 ППО та 2 системи РЕБ/РЕР

231 одиницю автотранспорту

227 БпЛА та 203 антени та вузли зв’язку

17 ворожих НРК

432 ворожі позиції та укріплення

4 склади з боєприпасами та 4 склади із паливно-мастильними матеріалами

Крім того, спецпризначенці "Альфи" ліквідували понад 2000 окупантів.