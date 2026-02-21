За тиждень спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили понад 2000 окупантів

Упродовж тижня спецпризначенці СБУ "Альфа" за допомогою дронів знищили понад 2 тисячі російських окупантів та ворожу техніку.
Про це розповіли у Службі безпеки України.
"Спецпризначенці "Альфи" СБУ постійно тримають ворога під прицілом, не даючи йому ані перепочинку, ані можливості нарощувати сили", – ідеться у повідомленні.
За останній тиждень ударними БпЛА та іншими вогневими засобами наші воїни знищили та уразили:
- 3 танки
- 4 ББМ
- 16 артилерійських систем і 4 РСЗВ
- 3 ППО та 2 системи РЕБ/РЕР
- 231 одиницю автотранспорту
- 227 БпЛА та 203 антени та вузли зв’язку
- 17 ворожих НРК
- 432 ворожі позиції та укріплення
- 4 склади з боєприпасами та 4 склади із паливно-мастильними матеріалами
Крім того, спецпризначенці "Альфи" ліквідували понад 2000 окупантів.