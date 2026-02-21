​Червоний Хрест отримав більше 200 тисяч запитів від родин зниклих безвісти українців і росіян, - гендиректор

У базі Міжнародного комітету Червоного Хреста зареєстровані кілька десятків тисяч українців, які вважаються зниклими безвісти на війні проти російських загарбників.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів генеральний директор МКЧХ П’єр Крехенбюль.

За його словами, загальна кількість зареєстрованих звернень від українських та російських родин щодо безвісти зниклих за особливих обставин перевищує 200 тисяч.

"Йдеться про тих, хто, ймовірно, перебуває в полоні, та людей, які, можливо, загинули в бою. Тож це ціла група зареєстрованих. І це ті цифри, які ми маємо на сьогодні", - розповів Крехенбюль.

Він зазначив, що МКЧХ підтримує зв’язок із сім’ями та працює над встановленням долі зареєстрованих людей.

Як повідомлялося, Генеральний директор МКЧХ П’єр Крехенбюль прибув до України і проведе наступні декілька днів у Львові та Києві, де зустрінеться з представниками влади та Українського Червоного Хреста.