WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Червоний Хрест отримав більше 200 тисяч запитів від родин зниклих безвісти українців і росіян, - гендиректор

МКЧХ підтримує зв’язок із сім’ями та працює над встановленням долі зареєстрованих людей.

​Червоний Хрест отримав більше 200 тисяч запитів від родин зниклих безвісти українців і росіян, - гендиректор
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

У базі Міжнародного комітету Червоного Хреста зареєстровані кілька десятків тисяч українців, які вважаються зниклими безвісти на війні проти російських загарбників.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів генеральний директор МКЧХ П’єр Крехенбюль.

За його словами, загальна кількість зареєстрованих звернень від українських та російських родин щодо безвісти зниклих за особливих обставин перевищує 200 тисяч.

"Йдеться про тих, хто, ймовірно, перебуває в полоні, та людей, які, можливо, загинули в бою. Тож це ціла група зареєстрованих. І це ті цифри, які ми маємо на сьогодні", - розповів Крехенбюль.

Він зазначив, що МКЧХ підтримує зв’язок із сім’ями та працює над встановленням долі зареєстрованих людей.

Як повідомлялося, Генеральний директор МКЧХ П’єр Крехенбюль прибув до України і проведе наступні декілька днів у Львові та Києві, де зустрінеться з представниками влади та Українського Червоного Хреста.

﻿
