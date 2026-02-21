Україна ввела санкції проти 225 капітанів суден російського "тіньового флоту"

Також під санкції потрапили суб'єкти, що обслуговують російський ВПК.

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 225 капітанів суден російського "тіньового флоту" і субʼєктів, що обслуговують російський ВПК.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Одне з рішень спрямоване на боротьбу з російським тіньовим флотом: запроваджено санкції проти 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти.

Серед них –громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав.

Більша частина цих танкерів – 188 – уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

"Продовжуємо переконувати партнерів у важливості індивідуальних санкцій щодо капітанів танкерів. Системна робота на підсанкційному танкері є достатньою підставою для наслідків. Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До другого санкційного пакету увійшли 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс. Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК.

Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів "Шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Україна передасть відповідну інформацію партнерам для синхронізації та далі розширюватиме санкції проти інших фізичних і юридичних осіб, які сприяють російській агресії.