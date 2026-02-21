WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Міськрада: ​киянам не нараховували плату за опалення за його відсутності через масовані обстріли

Тим, хто оплатив послугу, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, сума перейде у переплату

Міськрада: ​киянам не нараховували плату за опалення за його відсутності через масовані обстріли
Фото: Главком

У платіжках за січень 2026 року плата за централізоване опалення для населення не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася.

Про це повідомила міська рада з посиланням на  "Київтеплоенерго".

Як відомо, через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання. 

"На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів. Враховуючи це, «Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні. Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається також, що в  лютому рахунки були доставлені з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури. Насамперед -  через набрання чинності постановою Кабміну № 118 щодо порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі. Наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Також у "Київтеплоенерго"  звертають увагу мешканців будинків, які знаходяться в зоні обслуговування, але не мають із ним прямих договорів (наприклад, ОСББ, приватна обслуговуюча компанія тощо) і яким постачається теплова енергія: частина будинків отримала нарахування за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахування за січень для зазначених житлових будинків відсутні для тарифної категорії "Населення". 

"Мешканцям, які все ж оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату", - додали в міськраді. 

