WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росія проводить масштабну пропагандистську акцію в країнах Глобального Півдня

У так званих "русскіх домах" пропагандитський російський канал RT організовує фестиваль присвячений "героям сво".

ЦПД: Росія проводить масштабну пропагандистську акцію в країнах Глобального Півдня
Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль використовує мережу "русскіх домів" у більш ніж 15 країнах Азії й Африки. Там прокремлівський канал RT проведе фестиваль, присвячений "героям сво»".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У рамках фестивалю в Замбії, Афганістані, Нігері, Пакистані, Танзанії та інших країнах демонструватимуть документальні фільми, що виправдовують російську агресію проти України та злочини російських окупантів, культивують ненависть до країн Заходу та просувають російський вплив", – ідеться у повідомленні.

У Центрі наголошую, що прикриваючись культурним та освітнім співробітництвом, Кремль продовжує використовувати "русскіє дома" для поширення свого впливу у світі. 

"Справжня мета псевдокультурних заходів рф – поширення своєї геополітичної присутності на Глобальному Півдні, просування власної ідеології та вербування найманців для війни проти України", – ідеться у повідомленні.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies