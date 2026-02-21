ЦПД: Росія проводить масштабну пропагандистську акцію в країнах Глобального Півдня

У так званих "русскіх домах" пропагандитський російський канал RT організовує фестиваль присвячений "героям сво".

Кремль використовує мережу "русскіх домів" у більш ніж 15 країнах Азії й Африки. Там прокремлівський канал RT проведе фестиваль, присвячений "героям сво»".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У рамках фестивалю в Замбії, Афганістані, Нігері, Пакистані, Танзанії та інших країнах демонструватимуть документальні фільми, що виправдовують російську агресію проти України та злочини російських окупантів, культивують ненависть до країн Заходу та просувають російський вплив", – ідеться у повідомленні.

У Центрі наголошую, що прикриваючись культурним та освітнім співробітництвом, Кремль продовжує використовувати "русскіє дома" для поширення свого впливу у світі.

"Справжня мета псевдокультурних заходів рф – поширення своєї геополітичної присутності на Глобальному Півдні, просування власної ідеології та вербування найманців для війни проти України", – ідеться у повідомленні.