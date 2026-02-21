"Воткінський завод" вважається одним з ключових виробників стратегічного та оперативно-тактичного ракетного озброєння в РФ.

20 лютого в російській республіці Удмуртія було атаковано "Воткінський завод", що спеціалізується на виробництві ракетного озброєння. Ймовірно, підприємство атакували ракетами "Фламінго".

За інформацією OSINT-аналітиків ASTRA, оприлюднені в мережі відео зроблені приблизно за пів кілометра від імовірного осередку пожежі.

Місцеві жителі у соцмережах також повідомляли про атаку на воєнний об’єкт та заявляли про можливе пошкодження цехів №22 і №36.

Згодом глава Удмуртської Республіки Олександр Бречалов підтвердив атаку на "один з об'єктів" регіону і заявив, що удар завдали безпілотниками. Російські ЗМІ повідомляють про 11 постраждалих. Однак підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас, українська OSINT-спільнота "КіберБорошно" заявила про ймовірне застосування ракет "Фламінго" та про ураження виробничих цехів підприємства.

"За допомогою ракет “Фламінго” було уражено акціонерне товариство “Воткінський завод” у місті Воткінськ (РФ). Завод займається виготовленням ракетних двигунів для ракет "Іскандер" та міжконтинентальних балістичних ракет (зокрема ракети “Орешнік”). Ураження підтверджено – було влучання у виробничі цехи", – йдеться у повідомленні.

"Воткінський завод" виробляє ракети "Іскандер-М", "Тополь-М", "Орешник" та "Ярс" і вважається одним з ключових виробників стратегічного та оперативно-тактичного ракетного озброєння в РФ.

Завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.

Воткінський завод розташований приблизно за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Станом на ранок офіційні російські органи не оприлюднили детальної інформації щодо можливих пошкоджень підприємства. Інформація уточнюється.