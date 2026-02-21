На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росіяни завдали авіаудару по місту Суми, є поранені

Унаслідок російського обстрілу поранень зазнали троє людей, серед них – діти.

наслідки авіаудару по місту Суми
Фото: Національна поліція України

Уранці 21 лютого російські окупанти завдали авіаційного удару по приватному сектору міста Суми. Унаслідок атаки поранені трож цивільних.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізували. 

Фото: Національна поліція України

Потерпілим надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. 

